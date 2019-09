Thuiszorg Avira in Utrecht failliet

De Utrechtse thuiszorg-organisatie Avira is failliet verklaard door de rechtbank.

De schulden van dit bedrijf zijn zo groot dat de rechtbank Midden-Nederland Avira onlangs failliet heeft verklaard, schrijft het AD. Avira, een van de vijf onderdelen van Pretoria Zorg, kreeg een week geleden nog een boete van 20.000 euro van de IGJ.

Schulden

Ook de andere vier onderdelen kregen voor eenzelfde bedrag een boete van de inspectie. Waarom Avira failliet is verklaard, is nog niet duidelijk. De rechtbank maakt binnenkort bekend hoe groot de schulden van Thuiszorg Avira zijn en wie er geld tegoed hebben.

Geen zorg

Thuiszorg Avira, dat tot voor kort aan de Damzigt in De Meern was gevestigd, werd in de gaten gehouden door de IGJ, omdat ze geen goede zorg leverde. De andere vier organisaties verlenen inmiddels geen zorg meer, aldus het AD.