Belgische arts veroordeeld voor doodverklaren vrouw

Een Belgische arts is veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf omdat hij een 78-jarige vrouw ten onrechte had doodverklaard. De rechtbank in Gent legde de man ook een boete van 4000 euro op.

De bejaarde vrouw belandde in november 2017 met haar fiets in het water. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten, die ervan uitgingen dat ze was overleden. De arts bevestigde dat, terwijl later bleek dat ze nog leefde.

"De vrouw bleef nog anderhalf uur in het ijskoude water liggen door het foutieve optreden van de beklaagde", oordeelden de drie rechters. Het slachtoffer overleed later in een ziekenhuis als gevolg van onderkoeling.