'Zorg-au pairs' geregeld slachtoffer van uitbuiting en fraude

Buitenlandse werknemers, die inwonen bij Nederlandse ouderen en huishoudelijk werk en zorgtaken verrichten, maken veel meer uren dan ze betaald krijgen. Bovendien belandt de beloning niet zelden bij buitenlandse zorgbureaus.

“Ik noem dat PGB-fraude”, aldus vicevoorzitter Kitty Jong in een recente uitzending van het MAX-programma Meldpunt. Nederland telt momenteel zo’n twintig bemiddelingsbureaus die werk bieden aan circa duizend buitenlandse medewerkers voor 24-uurs-zorg. De Inspectie SZW ontving afgelopen jaren diverse meldingen van werknemers en andere betrokkenen over mogelijke misstanden in de 24-uurs zorg.

Bemiddelingsbureau

In de uitzending wordt het verhaal van John Oosterveer (83) belicht. Na een verblijf in het ziekenhuis zoeken zijn buren naar een oplossing voor hem om terug te keren naar huis. Die wordt, via een Nederlands bemiddelingsbureau, gevonden in Polen bij zorg-au pair Iwona. Zij is in dienst bij een Poolse zorgverlener en woont 24 uur per dag in bij meneer Oosterveer. Toch krijgt ze hiervan maar 7 uur uitbetaald. Die betaling gebeurt uit het persoonsgebonden budget van meneer Oosterveer. De SVB maakt dit geld rechtstreeks over naar het Poolse bureau dat de zorgverleners uitbetaalt.

Uitbuiting

De arbeidsinspectie (Inspectie SZW) en de FNV zeggen dat deze constructie met buitenlandse zorg-au pairs in strijd is met de wet. Inwonend personeel heeft volgens de Arbeidstijdenwet recht op 9 uur rust per 24 uur, 36 uur aaneengesloten rust per week en mag niet meer dan 60 uur per week werken. Aanwezigheid-tijd wordt gezien als arbeidstijd. En daardoor werken de inwonende buitenlandse zorghulpen veel meer uren dan opgegeven. Verschillende arbeidsrechtadvocaten spreken zelfs van “uitbuiting die riekt naar slavernij”.

Volgens de FNV moet de Sociale Verzekeringsbank veel beter controleren waar het PGB-geld naartoe gaat. “Je ziet dat de SVB in sommige gevallen 6500 euro per maand overmaakt. De verzorgende krijgt daarvan maar een paar honderd euro”, aldus Kitty Jong van FNV vanavond in Meldpunt.

Het Poolse zorgbureau zegt dat zij werken met Poolse contracten volgens Poolse wetgeving. Maar wie in Nederland werkt valt onder de Nederlandse wetgeving.