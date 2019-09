Dekkingsgraad PFZW onder negentig procent

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in augustus onder de negentig procent gedaald. Dat maakt het fonds, een van de grootste in Nederland, maandag bekend, zo meldt het FD.

Ook bij andere pensioenfondsen zijn de dekkingsgraden onderuit gegaan. Daardoor moeten, als herstel de rest van het jaar uitblijft, veel meer pensioenfondsen, volgend jaar veel grotere kortingen doorvoeren dan al werd gevreesd. De pensioenfondsen willen daarom zo snel mogelijk met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken om tafel.



Van de vijf grote fondsen staan de ambtenaren - zoals onderwijzers, gemeentewerkers en beleidsmakers op ministeries - er het slechtst voor. De actuele dekkingsgraad van ABP stond eind augustus op 88,6 procent (een daling van 15 procentpunt in een jaar). Daarmee is het dieptepunt van de kredietcrisis (82,7 procent) in zicht. PFZW sloot augustus af op 89,8 procent. De twee metaalfondsen PMT en PME - de nummer drie en vijf van Nederland doen het net iets minder beroerd met standen van 92,6 procent en 91,5 procent. (ANP/Skipr)