Catharina onderzoekt mogelijkheid 'fittere' nachtdienst

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zoekt naar mogelijkheden om verpleegkundigen fitter de nachtdienst door te laten komen. Samen met de universiteit van Tilburg doet het ziekenhuis onderzoek naar drie ‘interventies’ die de noodzakelijke nachtdiensten comfortabeler maken.

In het kader van het onderzoek gaat het ziekenhuis als proef twee maanden lang speciale brillen, een speciaal bed voor een powernap en gezond eten testen op drie afdelingen. De Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis mag alle drie de producten testen.

“Nachtdiensten afschaffen kunnen we niet. Ze horen er nu eenmaal bij”, zegt Marieke van Schijndel, manager Spoedeisende Hulp van het Catharina Ziekenhuis. “Maar we kunnen het onze verpleegkundigen wel comfortabeler maken. De middelen die we inzetten tijdens de proefperiode zijn niet nieuw. Maar we willen per onderdeel weten of en hoe goed het werkt. Dat maakt het voor ons mogelijk om later ziekenhuis-breed maatregelen te nemen.”

Gekleurde glazen

Op de kinderafdeling wordt de bril uitgeprobeerd. In deze bril kunnen blauwe en rode glazen worden gezet. “Blauw licht houdt je wakker, terwijl de rode glazen het tegenovergestelde effect hebben. Onze medewerkers gebruiken de rode glazen net voordat ze naar bed gaan, het helpt ze beter inslapen”, legt Van Schijndel uit.

Op de Intensive Care staat een speciaal bed waar een powernap van maximaal 24 minuten gedaan kan worden. Van Schijndel: “Dit bed geeft trillingen af en er kan geluisterd worden naar rustgevende muziek.”

Gezonde maaltijd

En op de medium care nuttigen medewerkers twee keer per nacht een gezonde maaltijd. “Kleine porties, eiwitrijk, niet te vet. En dat verdeeld over meerdere eetmomenten in de nacht. Dat zorgt voor meer balans. Er is goed gekeken naar wat het lichaam nodig heeft, hoe het lichaam voedsel verwerkt en wat de impact is voor het lichaam en daarmee het gevoel van de verpleegkundigen tijdens een nachtdienst”, verduidelijkt Van Schijndel.

Te veel vet

Deze gezonde voeding staat haaks op het huidige uitpatroon. “Tijdens de kick-off in het ziekenhuis grapte een SEH-verpleegkundige nog dat de shoarmazaak in Woensel het zwaar gaat krijgen de komende twee maanden”, lacht Van Schijndel. “Daar is dus nog winst te halen. Goede voeding zorgt ervoor dat je fitter blijft, energieker. Te veel vet ’s nachts komt de gezondheid niet ten goede.”

In januari 2020 moeten de eerste resultaten bekend zijn. Dan is duidelijk welke interventie het beste werkt. Het ziekenhuis zal vervolgens een plan uitwerken om de nachtdienst voor alle verpleegkundigen aangenamer te laten