Leefstijlbehandeling 'Keer Diabetes2 Om' in basispakket VGZ

De leefstijlbehandeling 'Keer Diabetes2 Om' krijgt een plek in het basispakket van zorgverzekeraar VGZ. De behandeling helpt patiënten met diabetes type 2 hun leefstijl aan te passen om hun ziekteverschijnselen te verminderen en minder of zelfs geen medicijnen meer te hoeven gebruiken.

Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2, een van de vormen van suikerziekte. Voor een deel kunnen zij van hun ziekteverschijnselen afkomen door hun leefstijl te veranderen. De leefstijlbehandeling 'Keer Diabetes2 Om' helpt hierbij. Ruim 40 procent van de deelnemers gebruikt na twaalf maanden minder diabetesmedicatie en 30 procent procent is hier zelfs helemaal vanaf.

Zelfzorg

De programma is ontwikkeld door Voeding Leeft, een ontwikkelaar van leefstijlbehandelingen, met ondersteuning van VGZ. Het begint met een gezamenlijke tweedaagse, waarbij patiënten leren hoe ze hun leefstijl moeten aanpassen om zich beter te voelen. Het gaat om veranderingen in voeding, bewegen, slaap en ontspanning. Daarna volgt nog een aantal terugkomdagen; na één, drie en zes maanden. Zelfzorg is een belangrijk onderdeel.

Zinnige zorg

In 2016 won het zorgidee 'Keer Diabetes2 Om' de Zinnige Zorg Award van VGZ. Met deze jaarlijkse verkiezing erkent VGZ de inspanning van zorgverleners om te komen tot ‘zinnige zorg’, ofwel betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten, gedragen door zorgaanbieders.

160 miljoen euro

In Nederland wordt jaarlijks 160 miljoen euro uitgegeven aan diabetesmedicatie voor mensen op insulinetherapie. Uit recent onderzoek van VGZ blijkt dat deelnemers aan ‘Keer Diabetes2 Om’ minder zorgkosten declareren vergeleken met de reguliere zorg.