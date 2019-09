Koning kondigt in Troonrede nieuwe structuur zorg aan

Het kabinet-Rutte gaat het komende jaar een nieuw plan maken om de organisatie en uitgaven in de zorgsector anders in te richten. Voor de zomer van 2020 presenteert het kabinet de contouren ervan.

Dat zei koning Willem-Alexander in de Troonrede. "De vraag voor de lange termijn is: hoe houden we de zorg goed en toegankelijk voor iedereen? Hoe zorgen we straks voor genoeg liefdevolle handen aan het bed en in de thuiszorg - de onmisbare mensen die dag en nacht beschikbaar zijn? En hoe passen we technische zorginnovaties op brede schaal toe?" Volgens hem is er " meer nodig" dan tussentijdse aanpassingen aan het bestaande zorgstelsel.

Grote vragen

In de zorgsector spelen volgens het kabinet "grote vragen voor de lange termijn", aldus de koning: “Het is positief dat we gemiddeld steeds langer leven. Maar daarmee stijgt ook het aantal chronische aandoeningen en is er steeds meer zorg nodig, terwijl er grenzen zijn aan de beschikbaarheid van mensen en middelen."

Het kabinet wil de komende twee jaar al "belangrijke stappen" zetten. "Bijvoorbeeld met gerichte maatregelen om meer mensen te laten kiezen en te behouden voor een carrière in de zorg. Met sectorbrede akkoorden om de groei van de uitgaven te beperken en de zorg beter te maken. En met het sportakkoord en preventieakkoord, die de toekomstige zorgvraag beïnvloeden."

Knelpunten jeugdzorg

In de Troonrede sprak de koning uitgebreid over de zorg. Hij zei dat het vertrouwen van de Nederlandse bevolking begint bij een sterke rechtsstaat, maar ook "bij gezondheid en goede, toegankelijke zorg". De koning zei dat het kabinet onder meer met nieuwe plannen komt om knelpunten in de jeugdzorg aan te pakken, met extra geld voor gemeenten.

In een eerste reactie zegt Tweede Kamerlid Jesse Klaver (GroenLinks) dat hierdoor volgens hem de wachtlijsten in de jeugdzorg niet worden opgelost, maar PvdA-leider Lodewijk Asscher zegt dat het extra geld voor de jeugdzorg hem zeker aanspreekt.