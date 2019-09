Limburgse ggz-instelling Vincere failliet

Vincere Groep, een ggz-instelling met verschillende locaties in Limburg, is failliet verklaard. De schuld van de instelling zou zijn opgelopen tot 10 miljoen euro, meldt 1Limburg. Bijna 200 medewerkers komen volgens het nieuwsplatform op straat te staan.

1Limburg meldde vorige week al dat de instelling in zwaar weer verkeerde. De oorzaak van de problemen zou liggen in de bekostiging van de kliniek. Vincere is volgens het Limburgse nieuwsplatform een ongecontracteerde zorgaanbieder, wat betekent zij het geld van zorgverzekeraars niet direct ontvangen maar afhankelijk zijn van wanneer cliënten betalen.

Vertraging

"Verder wilden de zorgverzekeraars de zorg die Vincere aanbiedt reduceren en de klinische zorg afbouwen", schrijft 1Limburg. "De administratieve verplichtingen die daarbij kwamen kijken, zorgden voor vertragingen als patiënten in behandeling werden genomen. Dat alles deed uiteindelijk de organisatie de das om."

Vincere Groep is een ggz-instelling die is gespecialiseerd in verslavingszorg en de daarbij voorkomende psychische en psychosociale problematieken. De instelling bestaat sinds 2012 en heeft naast verschillende locaties in Limburg ook locaties in Portugal en Zuid-Afrika en een vestiging in Amsterdam.