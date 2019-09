Akkoord nieuwe cao gehandicaptenzorg

Bonden en werkgevers hebben na lang onderhandelen vannacht om 4 uur een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de gehandicaptensector.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar (1 april 2019 – 1 oktober 2021). De werknemers krijgen in 2020 en 2021 een structurele loonsverhoging van in totaal bijna 8 procent. In december van dit jaar ontvangen ze een eindejaarsuitkering.

Eenmalige uitkeringen

Daarnaast volgen de komende 2,5 jaar eenmalige uitkeringen van in totaal 4 procent. Voordat de vorige besprekingen voor de zomer vastliepen, boden de werkgevers nog 2,5 procent loonsverhoging.

Beide partijen spraken bovendien af samen activiteiten te gaan uitvoeren ten behoeve van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector. Meer details volgen later vandaag.