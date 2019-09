Bestuurder Alliade maakt ruimte voor 'bestuurlijke vernieuwing’

Bestuurder Wilfred Juurlink legt per 1 januari 2020 zijn functie neer als lid van de raad van bestuur van Zorggroep Alliade. Met zijn vertrek maakt Juurlink ruimte voor bestuurlijke vernieuwing, laat Alliade in een korte verklaring weten.

Bestuursvoorzitter Erik Kuik ging Juurlink in maart al voor. Hij trad op verzoek van de raad van toezicht terug, nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) Alliade onder verscherpt toezicht had gesteld en aangifte had gedaan van valsheid in geschrifte.

De afgelopen maanden heeft Juurlink samen met interim bestuursvoorzitter Vincent Maas hard gewerkt aan verbetering van de bestuurlijke structuur, aldus Alliade. De inspectie hief in juli het verscherpt toezicht op, nadat het interne toezicht op de bedrijfsstructuur was verbeterd.

Juurlink is acht jaar lid geweest van de raad van bestuur van Alliade en heeft volgens de veelbesproken zorgorganisatie in die periode veel bereikt.