Nij Smellinghe halveert wachttijd met nieuwe scanners

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten heeft haar oude MRI en CT vervangen en uitgebreid. Met de aanschaf van twee nieuwe MRI’s en twee nieuwe CT’s is de capiciteit verdubbeld en zijn de wachttijden gehalveerd. De nieuwe scanners verbruiken bovendien 30 procent minder energie.

“De nieuwe scanners maken haarscherpe beelden en laten meer details zien, zodat we eerder en specifiekere diagnoses kunnen stellen”, zegt radioloog Marco Bergman over de nieuwe apparatuur. “Zo kunnen we met de nieuwe MRI veel meer details zien van pezen en gewrichten. Voorheen waren hele kleine afwijkingen soms niet zichtbaar en met de nieuwe scanner wel.”

Standaard

De nieuwe scanners sluiten aan bij de medisch-inhoudelijke toekomstplannen van Nij Smellinghe, waarbij meer nadruk komt te liggen op preventieve geneeskunde. Bergman: “We willen in de toekomst meer inzetten op vroegtijdige diagnose en preventieve zorg.”

Als voorbeeld noemt hij de landelijke trend rond CT-perfusiescans van het brein. “Deze is nu nog niet standaard in andere ziekenhuizen”, aldus Bergman. “Wij verwachten echter dat deze scans in de toekomst worden opgenomen in de landelijke richtlijnen. De nieuwe CT is daar nu al geschikt voor. Dit kan ons en de neurologen helpen om herseninfarcten eerder en beter te detecteren. Daar kunnen we dan sneller op reageren, gerichter behandelen en schade voor de patiënt beperken.”

Comfort

Bij de aanschaf van de nieuwe MRI’s en CT’s is ook rekening gehouden met duurzaamheid en patiëntcomfort. De wachttijden zijn gehalveerd. Het onderzoek en de voorbereidingstijd is korter. Bij de CT is er minder straling en minder contrastvloeistof nodig. En de scaningang van de MRI is wijder. Dit alles zorgt voor meer comfort voor de patiënt.

“We kunnen sneller werken, met lagere straling- en contrastdoseringen”, legt Bergman uit. “Dat heeft meerdere voordelen. Zo hoeven we bijvoorbeeld verwarde, onrustige of heel jonge patiënten geen roesje meer toe te dienen, omdat de scansnelheid veel hoger is. Ook bij cardiovasculaire toepassingen is dat voordelig, omdat we bij hoge of onregelmatige hartslag adequate beelden kunnen maken. De hogere detaillering van de beelden levert nog een aantal voordelen op. We voorkomen onnodige opvolgingsdiagnostiek, omdat we eerder kunnen zien of het wel of niet pluis is.”

Door van twee naar vier scanners te gaan zijn bovendien de wachttijden gehalveerd. Voor de MRI is de wachttijd van vier naar twee weken gegaan en voor de CT van drie naar anderhalve week. De nieuwe scanners verbruiken 30 procent minder energie. De oude CT en MRI worden opgeknapt en krijgen buiten Nederland een tweede leven.