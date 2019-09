Sluiting zorgtechnologiebedrijf kost dik zestig banen

Zorgtechnologiebedrijf Phillips-Medisize sluit de vestiging in Hillegom. Door de sluiting verdwijnen 63 banen. Dat melden lokale media.

De productie stopt nog deze maand. Na afhandeling van alle leveranties en administratieve verplichtingen, houdt de vestiging later deze herfst op te bestaan.

Phillips-Medisize produceert hulpmiddelen en kunststof producten voor medische en farmaceutische toepassingen. Het bedrijf heeft vestigingen in de VS, Zuidoost Azië en Europa.