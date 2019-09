Farmacogenetische test doet intrede in vijftien apotheken

Vanaf 1 oktober 2019 bieden vijftien Alphega en Boots apotheken consumenten een farmacogenetische test aan. Die moet op basis van DNA helpen de juiste medicatie en dosering te bepalen.

Alphega apotheek Asten biedt sinds 2017 farmacogenetische tests aan. "Door een nauwe samenwerking met de huisartsen in Asten hebben mijn collega en ik veel patiënten kunnen helpen door een farmacogenetische test uit te voeren”, zegt apotheker Gertjan Hooijman is een persbericht. “Deze patiënten hadden bijvoorbeeld onverklaarbare bijwerkingen of medicijnen die niet goed werkten. Deze test maakt het probleem duidelijk en laat zien hoe een aanpassing van de dosering - medicatie op maat dus - kan helpen. Het is onder andere nuttig gebleken bij mensen die antidepressiva of bepaalde pijnstillers gebruiken. "

Wattenstaafje

Voor de test wordt een wattenstaafje met wat wangslijm naar een speciaal laboratorium gestuurd. Na ongeveer een week heeft de apotheker de uitslag, die hij kan bespreken met de patiënt en de huisarts. Het rapport wordt toegevoegd aan het dossier van de patiënt. Aangezien het genetische profiel niet verandert, hoeft een patiënt de test maar één keer te doen.

OneOme

De zegeheten RightMed test die Alphega en Boots apotheken aanbiedt, is ontwikkeld door OneOme, een in de VS gevestigd bedrijf. Meer dan 160 ziekenhuizen en klinieken uit 15 verschillende landen maken ook gebruik van OneOme's RightMed test.