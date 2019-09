Ouderenzorg Rotterdam experimenteert met digitale samenwerking

Havenue, een Rotterdams samenwerkingsverband voor ouderenzorg, is een proef gestart die tot betere gegevensuitwisseling en digitale samenwerking moet leiden.

De proeftuin ‘Versnelde invoering digitale gegevensuitwisseling’ ging begin deze maand van start. De komende zes maanden wordt onderzocht wat nodig is voor het opzetten van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), een eenduidig systeem voor digitale gegevensuitwisseling. Het doel daarvan is om de informatie-uitwisseling tussen organisaties te verbeteren en de eigen regie van ouderen te bevorderen.

Gezondheidsdoelen

Onder de vlag Havenue slaan ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen, huisartsen en welzijnsorganisaties in de regio Rotterdam de handen ineen voor ouderenzorg. Door één PGO te ontwikkelen, kunnen zij beter samenwerken, zo is de gedachte. Ook gebruikers krijgen digitaal inzage in al hun gegevens, zodat ouderen beter de regie kunnen. Ook kan de PGO gebruikt worden om gezamenlijke gezondheidsdoelen vast te stellen, die haalbaar zijn en passen bij de persoonlijke gezondheidssituatie.

Subsidieprogramma

Het project is onderdeel van InZicht, het subsidieprogramma van het ministerie van VWS dat de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moet versnellen.