Ziekte dwingt bestuurder Valkenhof tot afscheid

Bestuurder Annemieke Blokker van zorgorganisatie Valkenhof in Valkenburg heeft om gezondheidsredenen haar functie per direct neergelegd. Haar taken worden overgenomen door een waarnemend bestuur, bestaande uit directeuren Maryanne Schlösser en Albert Vermaase.

De raad van toezicht dankt Blokker, die sinds 2009 leiding gaf aan Valkenhof, voor haar enorme inzet en betrokkenheid als bestuurder en wenst haar veel sterkte. In een korte persoonlijke boodschap laat Blokker weten dat het “een groot voorrecht” was om bestuurder van Valkenhof te mogen zijn geweest.

Gemeenschap

“Ik dank iedereen voor het vertrouwen, de steun maar vooral ook voor de nodige tegenspraak”, aldus Blokker. “De mensen tussen wie ik mij mocht begeven vormen een hechte gemeenschap, een gemeenschap waardoor Valkenhof zich heeft kunnen onderscheiden van heel veel andere zorginstellingen. Hoewel de aard van de ziekte en de slechte prognose mij zeer verdrietig stemmen, koester ik alle mooie jaren waarin ik Valkenhof heb mogen vertegenwoordigen.”

Onder Blokkers leiding groeide Valkenhof van een verliesgevende instelling naar een financieel gezonde, toekomstgerichte organisatie met het kenmerkende motto ‘zorg met ’n zachte g’. Blokker begon haar carrière bij het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Daarna stapte zij over naar de zorg. Zij werd diensthoofd bij het Ruwaard van Putten Ziekenhuis en vervolgens werkte zij elf jaar als directeur bij Visio, een landelijke stichting voor slechtzienden en blinden. Naast haar bestuurderstaak vervulde zij verschillende nevenfuncties, waaronder een bestuurslidmaatschap van ActiZ .