Kunstmatige intelligentie analyseert netvliesscans

Het Nederlandse bedrijf Thirona heeft een nieuw systeem gelanceerd om met kunstmatige intelligentie oogscans analyseren. Het kan onder meer ouderdomsblindheid detecteren.

Eerder deze maand werd het oogzorgplatform, dat luistert naar de naam Harmony, gepresenteerd op het congres EuRetina in Parijs. Het stelt opticiens, optometristen en oogheelkundige klinieken in staat om oogscans te analyseren op aandoeningen met behulp van artificial intelligence (AI). De sofware is speciaal ontwikkeld voor het herkennen van ouderdomsblindheid en netvliesbeschadigingen bij diabetespatiënten. In geval van onvolkomenheden slaat het programma alarm.

Netvliesscan

Het systeem werkt met een funduscamera die het netvlies scant. Die kan gemaakt worden in oogheelkundige klinieken of door een opticien of optometrist. Maculaire degeneratie of diabetische retinopathie wordt direct geïdentificeerd en patiënten kunnen vervolgens worden doorverwezen naar een specialist.

Uitbreiding

“De analyses van onze software zijn van hetzelfde niveau als die van een gecertificeerd oogarts”, claimt business development director Hans Liefting. “De specialist zelf komt er uitsluitend aan te pas als er een afwijking wordt gevonden.” Thirona werkt momenteel aan een uitbreiding om nog meer aandoeningen, waaronder bijvoorbeeld glaucoom, te kunnen herkennen.