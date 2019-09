ZIN: COPD-patiënt kan nog niet vertrouwen op e-health

De beloften van e-health worden nog niet waargemaakt. Dat zegt Hans Ossebaard van Zorginstituut Nederland (ZIN), dat onderzoek liet doen naar e-health toepassingen voor mensen met COPD. De toepassingen zijn onderzocht op toepasbaarheid, effectiviteit en kosten.

Er werden in totaal 41 digitale toepassingen onderzocht. Het ging om 13 digitale patiëntenplatforms en zorgprogramma’s (zoals teleconsulten of monitoring op afstand), 13 informatieve websites en 15 apps.

Effectiviteit

Slechts voor 6 apps werd enig bewijs van effectiviteit gevonden. De apps waren gericht op zaken als medicatietrouw, stoppen met roken en informatie over COPD-gerelateerde onderwerpen. De onderzochte zorgprogramma’s en patiëntenplatforms lieten evenmin in grote getale positieve resultaten zien. Slechts 5 van de 13 leverden aantoonbaar verbetering op in termen van kwaliteit van leven van gebruikers of het aantal ziekenhuisopnames.

Belofte

Hans Ossebaard, opdrachtgever namens het Zorginstituut in het kader van Zinnige zorg, vindt het 'een onthullend onderzoek'. Hij zegt tegen Zorgvisie: 'e-Health en zorg op afstand houden naar mijn idee en dat van vele anderen een grote belofte in. Maar de vraag is wel: doet e-health wat het moet doen? Levert het betere zorg op tegen, als het kan, lagere kosten? Daar was in dit geval geen sprake van. De resultaten vielen ronduit tegen.'

Het onderzoek werd uitgevoerd door het National eHealth Living Lab (NeLL), in samenwerking met Long Alliantie Nederland.