'Rechtspositie hulpen pgb'ers klopt vaak niet'

De Regeling Dienstverlening aan Huis, die voorziet in afspraken tussen particulieren en hun huishoudelijke hulpen, wordt ten onrechte toegepast op 60.000 mensen die werken voor personen die hun hulp en zorg betalen uit een persoonsgebonden budget (pgb).

Het klopt juridisch al niet, zegt het Bureau Clara Wichmann donderdag na onderzoek. De regeling werd, overigens weinig succesvol door geringe navolging, ingevoerd om huishoudelijke hulpen een betere arbeidspositie te geven. De regeling is niet bedoeld voor mensen met een pgb, omdat hun hulpen eigenlijk een uitbestede overheidstaak op zich nemen. Ze doen werk dat de opdrachtgever niet zelf zou kunnen en verlenen vaak echte zorg, aldus het bureau.



De Regeling Dienstverlening voldoet eigenlijk niet eens om gewone huishoudelijke hulpen een volwaardige werknemerspositie te verschaffen, zegt het Bureau, maar de toepassing ervan door mensen met een pgb zou in elk geval moeten worden afgeschaft. Zij kan beter plaatsmaken voor bijvoorbeeld mogelijkheden voor zorg in natura, waardoor de werknemers betere arbeidsvoorwaarden krijgen. (ANP)