Minister: concessies medicijnmaker onvoldoende

Medicijnfabrikant Leadiant blijft in gebreke, vindt minister Bruno Bruins (Medische Zorg). De maker van een middel tegen de zeldzame stofwisselingsziekte CTX wil de minister in vertrouwen uitleggen waarom dat zo duur moet zijn, maar daar past Bruins voor. Hij blijft eisen dat het bedrijf transparant is over de prijs.

De minister zegde Leadiant onlangs de wacht aan, omdat het bedrijf de prijs voor het medicijn CDCA heeft verveelvoudigd tot ruim anderhalve ton per jaar. Hij wil dat de fabrikant de prijs fors laat zakken, of duidelijk maakt waarom de prijsverhoging nodig was. De minister is in gesprek met Leadiant, maar "betwijfelt of we daadwerkelijk tot meer inzicht gaan komen" in de prijs "als men zich zo blijft opstellen".

Leadiant zegt ook de zorgverzekeraars een flinke korting te hebben aangeboden, maar die zouden daar geen boodschap aan hebben. De zorgverzekeraars stellen dat van een serieus aanbod geen sprake is geweest. (ANP)