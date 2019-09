Tanzania weigert ebola-informatie te geven

Tanzania weigert informatie te verstrekken over een aantal vermoedelijke ebola-gevallen in het land. De wereldgezondheidsorganisatie WHO spreekt van een serieus probleem.

Transparantie en snelheid vormen juist de sleutel tot het bestrijden van de dodelijke koorts omdat de ziekte zich snel kan verspreiden. De WHO zegt in een verklaring dat de organisatie op 10 september op de hoogte is gebracht van de dood van een vrouw in Dar es Salaam, die positief testte voor ebola. De vrouw was twee dagen eerder overleden.

Volgens de gezondheidsorganisatie hebben anonieme bronnen melding gemaakt van nog twee mogelijke gevallen van ebola. In het ene geval was negatief getest, over het andere is geen informatie bekend. De Tanzaniaanse regering heeft officieel gemeld dat het geen bevestigde of vermoedelijke gevallen van ebola heeft. De overheid weigert het verzoek van de WHO in te willigen om klinische gegevens en onderzoeksresultaten in te mogen zien. (ANP/ RTR)