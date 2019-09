Patiënten: stop de chaos rond medicijnen

Patiëntenfederatie Nederland roept de politiek, apothekers, fabrikanten van geneesmiddelen en de groothandel opnieuw op om een oplossing te vinden voor het groeiende medicijntekort. De patiëntenorganisatie wil dat fabrikanten en groothandels grotere voorraden medicijnen gaan aanhouden. Daarbij moeten apothekers hun klanten beter uitleggen waarom een medicijn niet beschikbaar is en welke andere mogelijkheden er zijn voor de patiënt, zegt een woordvoerster van de Patiëntenfederatie.

Partijen moeten snel met elkaar in gesprek over "hoe de chaos rond medicijnen kan worden beëindigd".



Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg sprak maandag de verwachting uit dat het aantal meldingen van geneesmiddelentekorten dit jaar nog verdubbelt vergeleken met vorig jaar. De stijging komt deels wel door de toenemende bekendheid van de bestaande meldpunten. Maar de medicijntekorten lopen wel degelijk flink op, onder meer door productievertragingen vanuit landen als China en India.



Volgens Bruins is Nederland te afhankelijk geworden van die landen. De Europese Unie moet daarom desnoods zelfs ingrediënten voor medicijnen produceren, aldus de bewindsman.



Patiëntenfederatie Nederland vindt het "onbestaanbaar" dat zoveel mensen moeten wachten op voorgeschreven medicijnen. "Het brengt de gezondheid in gevaar en tast de kwaliteit van leven aan", aldus de organisatie. (ANP)