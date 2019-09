Ruim 60.000 handtekeningen voor gehandicaptenzorg

Meer dan 60.000 werkers in de gehandicaptenzorg in heel Nederland hebben een petitie ondertekend waarin zij onder meer een betere betaling, minder werkdruk en betere bijscholing voor de omgang met het toenemend aantal patiënten met een psychiatrische achtergrond eisen.

De werknemers in de gehandicaptenzorg willen ook dat er betere contracten komen voor jonge medewerkers om zo de vergrijzing tegen te gaan. Komende donderdag schuiven de initiatiefnemers van de handtekeningenactie aan bij overleg over de zorg met minister Hugo de Jonge van Welzijn en Sport.

Voorafgaand aan dat gesprek voeren de voorzitters van de ondernemingsraden van de Zuid-Nederlandse instellingen voor gehandicaptenzorg Daelzicht en Dichterbij woensdag overleg met vertegenwoordigers van de Raad van Gezondheid en Samenleving. "In dit overleg staat het werkplezier centraal. Dat moet terug", zei voorzitter Bert Impelmans van Daelzicht dinsdag. "De gehandicaptenzorg is niet sexy. Het imago moet verbeteren."

"We laten ons niet doodknuffelen in het overleg met de minister", waarschuwt Impelmans alvast. "We hebben een mandaat van 60.000 mensen om onze eisen kracht bij te zetten." (ANP)