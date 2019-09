Tbs'er De Rooyse Wissel filmt messen en drugs

Een patiënt van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum heeft video's gemaakt en op YouTube geplaatst. Hij laat beelden zien van wat volgens hem wiet is die in de kliniek wordt gekweekt en hij staat op enig moment alleen in een ruimte met een kartelmes. Hij heeft de beelden gemaakt met de camera van een telefoon en een smartwatch. Dat meldt 1Limburg.

Patiënten mogen in principe geen camera's hebben en ook geen internettoegang. Te zien is hoe hij tegen de regels in met een mobiele telefoon ruimtes, patiënten en medewerkers filmt. De Rooyse Wissel bevestigt dat de beelden zijn gemaakt in de kliniek. Op de video's zijn medewerkers en patiënten herkenbaar in beeld gebracht en noemt hij sommigen bij naam. De instelling vindt "dit niet kunnen", heeft contact opgenomen met YouTube en overweegt aangifte te doen tegen de tbs-patiënt.



Het gaat volgens de instelling om dezelfde man die in 2018 zijn uitbraak filmde, ook in De Rooyse Wissel. Hij slaagde er toen in zijn celdeur te openen en lange tijd alleen in het complex rond te dwalen. (ANP)