Medicijnenmarktplaats bespaart duizenden euro’s

Een pilot met twintig apotheken heeft de afgelopen maanden voor 54 duizend euro aan medicijnen bespaard. Via het platform PharmaSwap wisselden apothekers medicijnen uit die anders zouden worden vernietigd.

“Medicijntekort en –verspilling is bijna dagelijks in het nieuws”, constateert Lieke van Kerkhoven, mede-oprichter van FLOOW2 Healthcare, de ontwikkelaars achter de medicijnenmarktplaats. “De publieke opinie is er klaar voor en de beroepsgroep ook.”

Samengeknepen billen

Volgens haar wisselen apothekers onderhands al langer medicijnen uit. “Dat gaat via WhatsApp-groepjes en de medicijnen worden met de gewone post of een koerier verzonden. Het zijn dure pakketjes, dus ze zitten dan met samengeknepen billen te wachten of het wel goed overkomt. Bovendien kunnen ze de condities waarin zo’n pakketje verkeert niet controleren.”

68 verpakkingen

Om de medicijnuitwisseling onder apothekers te verbeteren namen twee apothekers – Jelmer Faber van het BovenIJ ziekenhuis en Piter Oosterhof van het OLVG – het initiatief voor PharmaSwap. Twintig apothekers probeerden het systeem de afgelopen maanden uit. Daardoor kwamen 68 verpakkingen met medicijnen terecht bij patiënten, terwijl ze anders vernietigd zouden moeten worden. Daarmee gaat het om een besparing van 54 duizend euro. Het gaat om medicijnen die niet bij patiënten zijn geweest en volgens de geldende wet- en regelgeving zijn bewaard. Het transport, in handen van Alliance Healthcare, gebeurde volgens de initiatiefnemers ook op veilige wijze.

Volgende stap

De volgende stap is om meer apothekers mee te laten doen, aldus Van Kerkhoven. “Het liefst zoveel mogelijk natuurlijk, maar het zou fantastisch zijn als alle poliklinische apotheken meedoen.” Ook hoopt ze dat de inspectie en het ministerie stappen zet om de medicijnuitruil formeel mogelijk te houden. Van Kerkhoven: “Tot nu toe werd het gedoogd, maar ik hoop dat ze reageren op de steen die we met deze pilot in het water hebben gegooid.”