OM meteen naar Hoge Raad in euthanasiezaak

Het Openbaar Ministerie stapt meteen naar de Hoge Raad om een uitspraak te krijgen in de euthanasiezaak van een voormalig verpleeghuisarts. De arts paste euthanasie toe op een zwaar dementerende en wilsonbekwame patiënte. De rechtbank had eerder deze maand de arts ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het OM gaat niet in beroep bij het gerechtshof maar wil meteen 'cassatie in het belang der wet'. De procureur-generaal gaat nu rechtsvragen over de kwestie stellen aan de hoogste rechter. De inmiddels gepensioneerde arts pleegde euthanasie op de 74-jarige patiënte in april 2016. (ANP)