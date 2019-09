Minister: stel realistische eisen voor transformatiegelden

Zorgverzekeraars moeten “realistische eisen” stellen aan plannen voor de transformatiegelden. Dat schrijft minister Bruins (VWS) op vragen van SP-Kamerlid Henk van Gerven naar aanleiding van een bericht op Zorgvisie over oplopende wachtlijsten in ziekenhuizen.

Bruins: “Ik verwacht van ziekenhuizen dat zij goede plannen indienen in het kader van de transfergelden. Van zorgverzekeraars verwacht ik dat zij de plannen kritisch beoordelen, maar daarbij ook realistische eisen stellen om de transformatie verder op gang te krijgen.”

452 miljoen

In het bestuurlijk akkoord medisch specialistische zorg 2019-2022 is een incidenteel bedrag beschikbaar van 425 miljoen euro. Een voorstel van de ziekenhuizen maakt aanspraak op financiële steun als het bijdraagt aan de transformatie zoals beschreven in het rapport van de Taskforce ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Die plannen moeten onder meer passen in een meerjarenperspectief, het effect moet substantieel zijn en blijvend en de besparing mag niet elders bij de zorgaanbieders worden opgevuld.

Extra actie

De NZa vraagt de contracten op en maakt hiervan een analyse. Bruins laat weten dat hij aan de bel trekt als er volgens hem aanvullende afspraken nodig zijn. In juni liet de minister al aan de Tweede Kamer weten er extra actie wordt ondernomen om de uitvoering van ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ te versnellen en op te schalen.