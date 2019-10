Geweerde spermadonor ook in buitenland actief

Een spermadonor die in Nederland wordt geweerd, omdat hij in meerdere klinieken 102 kinderen verwekte, is tegelijk jarenlang in het buitenland actief geweest. Via een Deense spermabank en websites heeft hij nog eens tientallen donorkinderen, meldt het AD. Belangenorganisaties willen wereldwijd strenger toezicht op donoren.

In Nederland is het verboden in meerdere klinieken te doneren. Door gebrekkige controle lukte het de 38-jarige man in 11 klinieken te doneren, zo meldt AD. Daardoor overschreed hij de toen geldende norm van maximaal 25 kinderen per donor. Na deze ontdekking in 2017 stopten klinieken per direct alle inseminaties met zijn donorzaad. De NVOG, beroepsvereniging voor gynaecologen, meldde de zaak bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), maar die heeft geen onderzoek gedaan.

Hoewel ook veel Nederlandse vrouwen zich laten insemineren met donorzaad van de Deense spermabank Cryos, hebben de NVOG en klinieken buitenlandse collega’s niet gewaarschuwd voor deze donor. Zo kon de man daar tussen 2015 en 2018 probleemloos doneren, en heeft hij ook in een Oekraïense kliniek een vrouw geholpen.