VGZ-verzekerde mag ook op zaterdag naar ziekenhuis

Ziekenhuis Bernhoven in Uden heeft op aangeven van zorgverzekeraar VGZ maatregelen genomen om de wachttijden voor maag-darm-leverpatiënten (MDL-patiënten) te bekorten. Bernhoven verlengt de dagelijkse poli-spreekuren en plant voor patiënten die verzekerd zijn bij VGZ spreekuren op enkele zaterdagen.

VGZ-verzekerden die bij andere ziekenhuizen op de MDL-wachtlijst staan, kunnen bij Bernhoven eveneens eerder terecht. Volgens VGZ hebben ook andere wachtenden voordeel van de maatregelen. Niet alleen komt meer spreekuurtijd beschikbaar, ook verhoogt het ziekenhuis de scopie-capaciteit, zodat ook voor gastroscopie en coloscopie de wachttijd flink kan dalen.

De wachttijden voor maag-darm-leverpatiënten (MDL-patiënten) in het ziekenhuis zijn in Nederland lang. Momenteel is de gemiddelde wachttijd in Bernhoven voor MDL-patiënten 41 weken. Door de maatregelen komt de wachttijd voor VGZ-verzekerden weer onder de treeknorm van 28 dagen te liggen.