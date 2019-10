Cordaan-directeur versterkt raad van bestuur Amsta

Vincent van Rijswijk start per 1 december als lid raad van bestuur bij zorginstelling Amsta. Hij volgt hiermee Gijsbert Buijs op die deze functie ad interim vervulde.

Van Rijswijk werkt sinds 2013 als directeur Facilitaire Zaken & Dienstverlening bij Cordaan. In deze rol heeft hij bijgedragen aan procesverbetering en nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen. Eerder werkte hij onder meer als directeur bij het Delta Psychiatrisch Centrum, onderdeel van de Antes groep, en de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Zorgteams

Bij Amsta wil Van Rijswijk zich sterk maken voor het verbeteren van de ondersteuning van de zorgteams, daarbij steunend op zijn ervaring met op het gebied van bedrijfsvoering en facilitaire dienstverlening. “Met deze overstap blijf ik actief in de zorg in Amsterdam, een prachtige stad”, aldus Van Rijswijk. “Ik kijk er naar uit om me te gaan inzetten voor de cliënten en medewerkers van Amsta.”

Van Rijswijk vormt samen met voorzitter Petra van Dam de raad van bestuur van de Amsterdamse zorgorganisatie.

Amsta biedt in Amsterdam zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking op 30 locaties. Amsta is actief op het gebied van verpleeghuiszorg, dagbesteding, thuiszorg en (ambulante) gehandicaptenzorg. De organisatie heeft expertisecentra op het gebied van jonge mensen met dementie, Korsakov en ouderen met een psychiatrische achtergrond (gerontopsychiatrie).