Arkin wint Nationale HR Zorg Award

De Amsterdamse ggz-aanbieder Arkin heeft dinsdag de Nationale HR Zorg Award 2019 gewonnen. Ouderenzorgorganisatie Attent mocht de publieksprijs in ontvangst nemen.

De Nationale HR Zorg Award is een initiatief van FWG Progressional People, advies- en onderzoeksbureau voor HR in de zorg. De prijs is een erkenning voor innoverende hr-projecten die bijdragen aan het werkplezier van medewerkers in de zorg.

Arkin Ontregelt

Arkin kreeg de Nationale HR Zorg Award uit handen van verpleegkundige en blogger Tommie Niessen. De ggz-aanbieder won de prijs met het project Arkin Ontregelt, dat behandelaren in staat heeft gesteld om alleen te registreren wat nodig is voor de behandeling van hun patiënten. Medewerkers zouden zo drie kwartier tot een uur minder aan administratie kwijt zijn. De prijs bestaat uit een bokaal en 10 duizend euro om het project navolging te geven.

Summerschool

Attent Zorg en Behandeling won de publieksprijs met de Summerschool. Attent gaf jongeren een cursus en aansluitend een zomerbaantje in de zorgorganisatie. Veel van hen besloten daardoor voro een loopbaan in de zorg te kiezen, aldus Attent.

Naast Arkin en Attent waren ook huisartsenorganisatie ROHA, het Deventer Ziekenhuis en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) genomineerd. De awards werden dinsdag uitgereikt tijdens het HR-event van FWG Progressional People, ‘Be good and show it’, over magnetisch werkgeverschap.