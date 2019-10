ACM doet nader onderzoek naar overname TSN door Espria

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil nader onderzoek doen naar de beoogde overname van TSN Thuiszorg door zorgconcern Espria. Het onderzoek richt zich op de wijkverpleging. Voor verpleeghuiszorg en eerstelijnsverblijf ziet de ACM geen probleem.

Zorgconcern Espria maakte in juli bij de ACM kenbaar TSN Thuiszorg te willen overnemen. Beide zorginstellingen bieden zorg zoals wijkverpleging, verpleeghuiszorg en eerstelijnsverblijf aan kwetsbare mensen. Espria doet dit in Noord- en Midden-Nederland. TSN is vooral actief in Groningen.

De ACM heeft de aanvraag beoordeeld en vindt nader onderzoek naar de gevolgen van deze overname voor de wijkverpleging noodzakelijk. Espria en TSN zijn op dit terrein met name in Zuidoost Groningen allebei groot. Er zijn wel andere, kleinere, aanbieders, maar die lijken niet altijd een alternatief te kunnen bieden. Ook toetreding door nieuwe zorgaanbieders in het gebied lijkt niet makkelijk. Door de beperkte concurrentie kan de overname gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en innovatie van de dienstverlening in deze regio. Om die reden wil de ACM diepgaander onderzoek en stelt zij nu de eis dat een vergunning nodig is voor deze overname.

In het vervolgonderzoek gaat de ACM onder meer nadere vragen stellen aan vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en andere zorginstellingen over de mogelijke gevolgen van deze overname.