Betaald partnerverlof bij geboorte in opmars

Een aantal grote bedrijven en organisaties biedt vanaf begin komend jaar zes weken volledig betaald partnerverlof aan bij de geboorte van een kind. Onder meer bottelaar Coca-Cola European Partners en de Goede Doelen Loterij doen dat na een samenwerking met vrouwennetwerk Women Inc. Nog acht bedrijven, waaronder ABN AMRO, dat afspraken meenam in de cao-onderhandelingen, werken aan de invoering.

Daarmee gaan de bedrijven verder dan wat wettelijk verplicht is. Partners krijgen sinds begin dit jaar vijf vrije dagen bij de geboorte van een kind. Pas vanaf 1 juli kunnen ze tot zes weken partnerverlof opnemen, waarbij ze voor 70 procent worden betaald. Dan wordt namelijk de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht.



De bedrijven die met Women Inc. samenwerken vullen het salaris van de partner aan. Ze zien in het partnerverlof een manier om meer gelijkheid op de werkvloer te creëren. Ook worden de zorgtaken zo beter verdeeld, wat zou kunnen leiden tot een beter positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. (ANP)