Gelderse Vallei koopt zonnepanelen

Op het dak van de parkeergarage van ziekenhuis Gelderse Vallei worden komend jaar 5100 zonnepanelen geïnstalleerd. Deze week tekende het ziekenhuis een contract met Rooftop Energy, de partij die de panelen gaat leveren.

De ruim vijfduizend zonnepanelen komen op een constructie die speciaal daartoe op het bovendek van de parkeergarage komt. Gelderse Vallei verwacht met de panelen zo’n 18 procent van de benodigde energie op te wekken.

Vegetatiedak

“We zijn blij dat we onze duurzaamheid kunnen vergroten, passend bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid”, zegt Arjen Hakbijl, lid van de raad van bestuur, in een verklaring. Duurzaamheid is al langer een speerpunt van het ziekenhuis, zo beschikt het ook over een vegetatiedak en maakt het gebruik van warmte- en koude-opslag om de temperatuur in het ziekenhuis te regelen.