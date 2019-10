Carolien Bouma is per 1 oktober benoemd tot de nieuwe programmaleider voor Registratie aan de bron, een van de programma’s van het Citrienfonds. Ze volgt in deze rol programmaleider Joyce Simons op, die vanaf eind 2015 bij ‘Registratie aan de bron' betrokken was.

Bouma heeft veel strategische beleidservaring op het snijvlak van wetenschap, curatieve en preventieve zorg. Ze werkte onder meer bij het UMC Utrecht en ZonMw. De laatste jaren was ze bij de NFU actief als coördinerend beleidsadviseur en plaatsvervangend directeur/MT-lid. Vanuit deze functie is ze nauw betrokken geweest bij het ontstaan en de groei van het programma ‘Registraite aan de bron’.

Verbeteren

Registratie aan de bron is een landelijk programma bedoeld om zorginformatie eenmalig en op een eenduidige manier vast te leggen. “Het mooie van dit programma is dat het de registratielast voor de zorgprofessionals daadwerkelijk kan helpen verminderen en het bovendien de kwaliteit van de gegevens en de uitwisselbaarheid verbetert”, zegt Bouma. “Zo blijft er meer tijd over voor waar het daadwerkelijk over gaat: het goede gesprek met de patiënt.” In haar nieuwe functie gaat ze sterk maken voor verdere implementatie van de principes van registratie aan de bron.