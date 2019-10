Ook deze week weer acties in ziekenhuizen

Ziekenhuismedewerkers uit Amsterdam, Breda, Oosterhout, Hoorn, Purmerend, Zwolle, Meppel, Roosendaal en Bergen op Zoom nemen deze week het stokje over in de estafetteacties voor een betere cao. Dat hebben hun bonden aangekondigd.

Personeel van het Amphia Ziekenhuis in Breda en in Oosterhout en het Isala in Zwolle en Meppel beginnen dinsdag, hun collega's in genoemde andere plaatsen en andere hospitalen volgen later in de week.

Er worden zondagsdiensten gehouden. Operatiekamers, radiologie en andere afdelingen zijn dan gesloten voor niet-spoedeisende zaken. FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV willen onder meer 5 procent meer salaris en goede afspraken over arbeids- en rusttijden voor 200.000 ziekenhuismedewerkers. (ANP)