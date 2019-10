Lelystad krijgt nieuwe kliniek maag-, darm- en leverziekten

Maandag 14 oktober opent Kroon Kliniek Lelystad: een nieuwe kliniek voor maag-, darm- en leverziekten.

De opening van de nieuwe kliniek biedt patiënten uit de regio dicht bij huis de mogelijkheid tot behandeling van maag-, darm- of leverklachten. Kroon Kliniek is door het Ministerie van VWS erkend als zelfstandig behandelcentrum en gaat samenwerken met de regionale ziekenhuizen. Daarnaast is Kroon Kliniek een geaccrediteerd centrum zijn voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.