Klimmendaal krijgt subsidie voor braingames

Klimmendaal Revalidatiespecialisten krijgt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een subsidie van 2,7 miljoen euro. Het geld is bestemd voor het project Karman Line: innovatieve games, gericht op het aanleren van compensatiestrategie├źn na hersenbeschadiging.

Neuropsycholoog Dr. Dirk Bertens van Klimmendaal is de drijvende kracht achter de braingames. “Ze zijn innovatief en onderscheidend, omdat ze zich niet richten op verbetering van specifieke cognitieve functies, maar op het op een aantrekkelijke manier aanleren van compensatiestrategieën, gericht op verbetering van het alledaags functioneren”, legt hij uit in een verklaring.

Bewezen effectief

De games in de Karman Line richten zich op bewezen effectieve behandelingen die in de cognitieve revalidatie worden ingezet om het alledaags functioneren van mensen met hersenletsel te verbeteren. Bestaande braingames leggen de focus vooral het trainen van functies, zoals geheugen, planningsvaardigheden, het tempo van informatieverwerking en prikkelverwerking. Volgens Klimmendaal Revalidatiespecialisten blijkt uit onderzoek dat deze benadering nauwelijks tot verbetering in het dagelijks leven leidt.

Aanstelling promovendi

Bertens gaat samenwerken met het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit en game-ontwikkelaars Yellow Riders, Islandworks en Big4Data. Naast de ontwikkeling van de games worden uit het projectbudget van 2,7 miljoen euro ook twee promovendi aangesteld. Zij gaan de effectiviteit en toepasbaarheid van de braingames onderzoeken.