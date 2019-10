NVZ: bonden moeten ons cao-voorstel voorleggen aan leden

De NVZ vraagt de vakbonden haar laatste cao-bod neutraal voor te leggen aan hun leden. "Dan kunnen ze hun eigen afweging maken."

Ook vraagt de NVZ aan de bonden uiterlijk 27 oktober te laten weten of zij bereid zijn verder te praten over een nieuwe cao voor ziekenhuismedewerkers.

Verkeerd

De NVZ komt tot dit besluit omdat ze vindt dat de bonden regelmatig verkeerde informatie geven over de gesprekken en het laatste bod van de ziekenhuizen: "Regelmatig kunnen inhoud en mededelingen over het onderhandelingsproces worden betiteld als onjuist, of op zijn minst als eenzijdig."

Echte verhaal

Volgens de NVZ is het "echte verhaal" dat de ziekenhuizen per 1 januari 2020 en 1 janauri 2021 structureel 4 procent loonsverhoging bieden. Bovendien zouden medewerkers een eenmalige uitkering van duizend euro krijgen in november. "Dit bedrag is vergelijkbaar met een salarisverhoging van 3,5 procent over de negen maanden van 2019 waarin geen salarisverhoging kon worden doorgevoerd."

25 procent verhoging

Verder biedt de NVZ 25 procent verhoging van de grondslag voor de onregelmatigheidstoeslag (ORT). "Door werken in onregelmatige diensten financieel aantrekkelijker te maken, zullen naar verwachting vaker collega’s bereid zijn ’s avonds, ‘s nachts of in het weekend te werken."

Overwerkvergoeding

Bovendien gaat de overwerkvergoeding omhoog voor medewerkers die op verzoek van hun werkgever binnen 72 uur beschikbaar zijn voor een extra dienst. Deze ad-hoc diensten worden volgens de NVZ aantrekkelijker, wat de werklast zou verlagen.

Ten slotte gaat de stagevergoeding in het NVZ-bod omhoog naar 400 euro, worden de leerlingsalarissen 6 procent extra verhoogd, krijgen coassistenten een onkostenvergoeding van 100 euro per maand en vallen langdurig zieke collega’s (langer dan 6 maanden ziek) geleidelijker terug in salaris.