BDO: ziekenhuizen financieel gezonder, geen duurzaam herstel

Het rendement van ziekenhuizen blijft stijgen, maar de operationele resultaten blijven onder druk staan. Dat stelt BDO in haar Benchmark Ziekenhuizen 2019. Ook signaleert BDO dat de noodzakelijke nieuwe businessmodellen niet tot stand komen.

Het gezamenlijk resultaat van de ziekenhuissector in 2018 bedroeg 274 miljoen euro. Dat is 63 miljoen meer dan het jaar ervoor, een forse stijging. Ook het rendement steeg, al is dat maar licht: van 1,2 procent naar 1,5 procent. Het gemiddelde rapportcijfer voor financiele gezondheid steeg van een 7,1 gemiddeld naar een 7,4.

Ranking

Elf ziekenhuizen scoren een onvoldoende op de stresstest die BDO uitvoerde. waarvan vijf al drie jaar op rij onvoldoende scoren. Bovendien is bij vijf ziekenhuizen een continuiteitsparagraaf aan de jaarrekening 2018 toegevoegd. De helft van de ziekenhuizen scoort een rapportcijfer 8 of hoger. De top 5 krijgt zelfs een 10. Amphia Ziekenhuis bezet de eerste plaats, waar het in 2017 nog op plek 7 stond.

Reden tot zorg

Een acuut zorginfarct lijkt afgewend, toch is er nog steeds reden voor zorg, stelt BDO. Het operationeel resultaat staat nog altijd onder druk en er pakken zich donkere wolken samen: de wachtlijsten lopen op, er is een tekort aan personeel en zorgvraag neemt toe.

Historisch weinig inversteringen

Gezien de uitdagingen waar ziekenhuizen voor staan, valt op dat de investeringen juist teruglopen. In 2011 werd nog 11 procent geinvesteerd, in 2018 was dat 6 procent. Terwijl investering in innovatie, digitalisering en preventie juist hard nodig is, zegt BDO. 'De urgentie is onverminderd hoog", zegt Chris van den Haak, partner bij BDO.