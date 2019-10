Zweeds ziekenhuis bekijkt mogelijk geval ebola

In het academisch ziekenhuis van het Zweedse Malmö ligt een patiënt die mogelijk besmet is met ebola. Dat heeft het ziekenhuis tegenover de krant Aftonbladet bevestigd.

De patiënt komt uit een gebied waar ebola is geconstateerd en is maandag opgenomen. Toch acht het hoofd van de afdeling besmettelijke ziekten, Maria Josephsson, de kans dat ebola wordt vastgesteld gering. Er zijn voor zover bekend geen ebolapatiënten in Europa. In de VS is er eerder wel eens één geval geconstateerd. De besmettelijke ziekte veroorzaakt hevige koorts en bloedingen en komt in afgelegen oorden in Afrika voor. (ANP)