GGZ-instelling Oh My Mood opent haar deuren

Oh My Mood is vanaf oktober actief als zorgaanbieder in de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. In Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Roermond zal de organisatie vanuit centraal gelegen locaties cliënten gaan behandelen met stemmings- en angstklachten, milde trauma’s, somatoforme klachten en milde persoonlijkheidsproblematiek.

Vanuit een transdiagnostisch perspectief hecht de organisatie veel waarde aan leefstijl en zingeving en maakt positieve gezondheid een belangrijk deel uit van behandeltrajecten.

Context en zingeving

In 2017 werd Oh My Mood opgericht in Liverpool (VK) door de van oorsprong Nederlandse oprichter Jaime Essed. Essed, "Al langer weten we dat enkel focussen op diagnoses een eenzijdige manier van behandelen is en onvoldoende recht doet aan het individu. Belangrijk is om context in ogenschouw te nemen en vanuit daar te gaan werken. Aandacht voor leefstijl en zingeving mag dan niet ontbreken. Ook culturele achtergrond verdient aandacht om zo tot een individueel behandelplan te komen. Maatwerk staat voorop."

Leefstijl-gerelateerde factoren

Dr. Jeroen Deenik, verbonden aan GGz Centraal, promoveerde begin dit jaar op leefstijlinterventies bij patiënten met psychosegevoeligheid. Deenik benoemt het belang van aandacht voor dit thema in de GGZ: "Mensen met een psychiatrische aandoening hebben over het algemeen een slechtere gezondheidstoestand en kortere levensverwachting dan de algemene bevolking. Dit komt voor een groot deel door lichamelijke aandoeningen, waarin leefstijl-gerelateerde factoren een belangrijke rol spelen. We weten steeds meer over het positieve effect van een gezonde leefstijl in het voorkomen en behandelen van zowel lichamelijke als psychische gezondheidsklachten in de GGZ. Het is daarom mooi om te zien dat steeds meer instellingen het onderwerp oppakken als onderdeel van de behandeling."

Multidisciplinair en 'blended'

Oh My Mood werkt met een multidisciplinair team dat naast (klinisch) psychologen, ook bestaat uit vaktherapeuten, leefstijlcoaches, geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen. Daarnaast werkt de organisatie blended. Behandeling met behulp van beeldbellen is mogelijk en ook biedt de organisatie zelfontwikkelde e-health modules die het effect van de behandeling kunnen versterken. Aanvullend wetenschappelijk onderzoek naar de behandelmethode van Oh My Mood wordt verricht door Maastricht University en University of Liverpool. (ANP)