ZN: Geef voorrang aan MedMij en 4 andere cruciale programma’s

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dat VWS voorrang geeft aan vijf cruciale programma’s: MedMij, medicatieoverdracht, registratie aan de bron, landelijke gegevensuitwisseling van onder andere beelden (Twiin) en eOverdracht. Dat schreef ZN onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

"In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de inhaalslag voor betere gegevensuitwisseling in de zorg. Zorgverzekeraars helpen betrokken partijen in het realiseren van het Landelijk Schakelpunt (LSP), de MedMij standaarden, GGZ Koppeltaal en vele andere initiatieven", schrijft ZN in de brief.

Versnippering

"Ondanks deze inspanningen en investeringen, blijft het digitale zorglandschap in Nederland nog in grote mate versnipperd. Op dit moment zijn VWS en veldpartijen met veel verschillende landelijke programma’s de knelpunten in de Nederlandse gegevensuitwisseling aan het oplossen, zonder dat de programma’s onderling goed samenwerken." Vanwege de versnippering beveelt ZN aan om te focussen op de vijf belangrijke programma’s.

Te lang wachten

Daarnaast laat de ontwikkeling van veilige, gebruiksvriendelijke en betaalbare elektronische identificatiemiddelen te lang op zich wachten, aldus ZN. Het instituut pleit daarom voor een snelle behandeling van de Wet digitale overheid. Landelijke programma’s voor veilige gegevensuitwisseling in de zorg kunnen dan gebruik maken van veilige, gebruiksvriendelijke en betaalbare identificatiemiddelen.