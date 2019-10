'Nederland bezuinigt op fonds aidsbestrijding'

Nederland gaat de komende drie jaar in totaal 10 miljoen euro bezuinigen op het fonds voor de wereldwijde aidsbestrijding, het Global Fund. De totale Nederlandse bijdrage is verlaagd tot 156 miljoen euro, maakte het Aidsfonds bekend.

De financiële bijdragen van landen aan het Global Fund, een miljardenfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria, werden donderdag gepresenteerd in het Franse Lyon. Mark Vermeulen, directeur van Aidsfonds, is teleurgesteld in de Nederlandse bijdrage. "Dat juist Nederland, altijd een voorloper in de aidsbestrijding, bezuinigt in plaats van extra investeert, is niet uit te leggen. Nederland zegt te staan voor een beleid dat gericht is op bevordering van seksuele rechten, bescherming van kwetsbare groepen en het stoppen van aids, maar mist zonder financiële ondersteuning daadkracht."



Volgens het Global Fund zijn er minstens 15 procent extra investeringen nodig om de strijd tegen de drie epidemieën nog te kunnen winnen. De meeste donoren zijn volgens het Aidsfonds wél tegemoetgekomen aan die oproep, zoals Duitsland (17,6 procent extra), het Verenigd Koninkrijk, Italië en Canada, met extra investeringen van rond de 16 procent. (ANP)