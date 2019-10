Clémence Ross wordt ambassadeur sector Life, Sciences & Health

Clémence Ross-van Dorp, voormalig staatsecretaris van VWS, wordt ambassadeur voor het Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’ (LSH). Ze gaat op 1 januari 2020 van start, maar maakt dit najaar al kennis met de betrokken partijen.

De aanleiding voor het opzetten van het Actieprogramma is de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland begin 2019, zo is te lezen op de website van de rijksoverheid. Als ambassadeur zal Ross-van Dorp zich inzetten om de economische en maatschappelijke kansen die de komst van de EMA biedt optimaal te verzilveren en zo de Nederlandse LSH-sector te versterken.

Ross-van Dorp is voorzitter van de Long Alliantie Nederland. Ook is ze bestuurder bij de Stichting Agora en vervult zij diverse toezichthoudende functies, waaronder bij de Universiteit Twente en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ross-Van Dorp was van 2002 tot 2007 staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.