Radboudumc start transgenderzorg voor kinderen

Het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis gaat begin 2020 starten met het aanbieden van transgenderzorg aan kinderen en adolescenten. Het ziekenhuis is nu aan het verkennen hoe deze zorg met de netwerkpartners kan worden georganiseerd.

Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase, meldt Radboudumc op 11 oktober. De aandacht gaat nu uit naar de organisatie van deze zorg, met hoge standaard van kwaliteit en veiligheid en het betrekken van de juiste professionals. Het gaat om een persoonsgerichte benadering vanuit het centrum, een doelmatige inrichting van de organisatie in zorgpaden en het koppelen van wetenschappelijk onderzoek aan deze zorg.



Het Amalia kinderziekenhuis noemt het een logische stap, omdat het vertrouwd is met een deel van de problematiek via het bestaande DSD (Disorders/Differences in Sex Development) expertisecentrum. Het ziekenhuis is er trots op dat het door het ministerie van VWS is gevraagd om deze zorg aan te gaan bieden, aldus Radboudumc.

Op termijn wil Radboudumc uitbreiden naar transgenderzorg voor volwassenen. Binnen enkele jaren wil het ziekenhuis geslachtsoperaties gaan uitvoeren, zo meldt een woordvoerder aan Omroep Gelderland. De behoefte aan zulke operaties neemt enorm toe. Er is een wachtlijst van soms enkele jaren.