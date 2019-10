Pieter van Foreest kiest voor tweehoofdig bestuur

Petra de Jongh is door de raad van toezicht van Pieter van Foreest per 1 januari 2020 benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Daarmee krijgt de zorgorganisatie uit Delft een tweehoofdige raad van bestuur.

Registeraccountant De Jongh is sinds 2008 in verschillende rollen werkzaam bij Erasmus MC, waarvan de laatste jaren als directeur van de locatie Dijkzigt. Ook is ze uit hoofde van deze functie voorzitter van de raad van commissarissen van Erasmus MC-dochter DermaHaven. De komende periode rondt zij haar werkzaamheden voor het Erasmus MC af en bereidt zij zich voor op haar overstap naar Pieter van Foreest.

De Jongh zal samen met bestuursvoorzitter Diny de Bresser de tweehoofdige raad van bestuur van gaan vormen. Beiden zullen hierbij zowel zorg als centrale diensten in de portefeuille krijgen.

Pieter van Foreest levert diensten aan ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland.