Philadelphia Zorg experimenteert met 'regelarme' functieprofielen

Philadelphia Zorg probeert met eenvoudiger functieprofielen het takenpakket van medewerkers te omschrijven.

De functieomschrijvingen en takenpakketten zijn nu vaag en formeel omschreven. Medewerkers herkennen zich er vaak niet in. Dat moet anders kunnen, vindt Philadelphia Zorg.

'Je talenten'

Philadelphia Zorg (7000 medewerkers) ontwikkelde daarom met adviesbureau FWG vijf nieuwe functieprofielen. Daarin staan geen omschrijvingen als: 'kern van de functie', 'plaats in de organisatie' en 'functionele kenmerken'. Deze zijn vervangen door 'je talenten', 'je vakmanschap', 'de bewoners', 'je team' en 'je dag'.

Dagelijks taalgebruik

De tekst is aangepast aan het dagelijkse taalgebruik van zorgmedewerkers. Agnes Verhulst, directeur Medewerkersbelang: "Bij ons werken steeds meer teams zelforganiserend. Dat betekent ook iets voor hoe je functieprofielen beschrijft. Je wilt duidelijk maken wat je van een medewerker verwacht, maar je wilt niet voorschrijvend zijn. Dat spanningsveld betekent meestal dat er ellenlange rijtjes met taken en resultaatgebieden ontstaan. Vanuit regelarm denken weten we dat dat niet werkt."

Volgend jaar

Afgelopen voorjaar hebben de zorginstelling en FWG overlegd met de medewerkers om te weten te komen wat er in de functieprofielen moet staan. Na de testperiode wordt eind volgend jaar de balans opgemaakt en de functieprofielen opnieuw beschreven.