Santé Partners gooit managementstructuur om

Met ingang van 14 oktober verwelkomt Santé Partners Margje Mahler als nieuwe directeur Zorg. In september is Atie Gelderloos al gestart als directeur voor het Sociaal Domein.

Ron Axt, voorzitter van de raad van bestuur: "Na de fusie tussen STMR en Vitras (die 1 januari 2018 een feit was) hebben we onze strategische koers bepaald. Om de juiste focus aan te brengen en slagkracht te hebben, is de managementstructuur aangepast. Het benoemen van daadkrachtige directeuren voor het Sociaal Domein en Zorg helpt de strategische koers te realiseren. Ik ben erg blij met deze twee directieleden. Atie Gelderloos werkt al jaren bij onze organisatie en is sinds 1 september de directeur Sociaal Domein. Met Margje Mahler zijn we overtuigd een uitstekende directeur te hebben voor Zorg."

Santé Partners is in de Regio Utrecht en Midden-Gelderland actief in jeugdgezondheid, zorg, wonen, welzijn en diensten.