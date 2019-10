Zorginstellingen gaan intensief samenwerken bij gegevensuitwisseling

Tien zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland en Zeeland gaan via Zorgplatform intensiever met elkaar samenwerken en gegevens uitwisselen. De samenwerking sluit aan bij de ontwikkelingslijn van de overheid als het gaat over het verbeteren van de elektronische gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en patiënten.

Op 10 oktober 2019 hebben bestuurders van de zorgorganisaties een handtekening gezet onder deze nieuwe samenwerking. David Voetelink, vice-voorzitter raad van bestuur van een van die partijen, het Erasmus MC: “Het uitwisselen van gegevens van patiënten tussen zorgverleners maakt de zorg voor patiënten beter, goedkoper en sneller. De stap die we nu hebben genomen is, naast het reeds bestaande uitwisselen van beelden via XDS in onze regio, belangrijk voor de samenwerking tussen de artsen en verpleegkundigen van de aangesloten instellingen. Zo werken we in de Rotterdamse regio aan verbetering van de zorg.”

Beheersbare kosten

Door krachten te bundelen worden de hoge kosten voor infrastructuur beheersbaar en worden risico’s op datalekken geminimaliseerd, zo stelt Mark Janssen, lid raad van bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland en voorzitter van de regionale ICT adviesraad. ‘Met dit initiatief kunnen aangesloten zorgorganisaties patiëntgegevens makkelijk met elkaar uitwisselen via één goed beveiligd systeem, dat integratie biedt met bestaande zorgsystemen’, aldus Janssen.

Samen met de ict-leverancier

Chipsoft werkt mee aan het samenwerkingsproject om een snellere en veilige gegevensuitwisseling te realiseren en daarmee bij te dragen aan de behandeling van patiënten. Het idee is dat het uitwisselen van gegevens wordt geïntegreerd in het dagelijks werkproces van de zorgverlener. ‘Dat kan alleen met hulp van de zorginstellingen en de betrokken artsen en verpleegkundigen. Samenwerken in de zorg is meer dan alleen gegevens uitwisselen’, aldus Remko Nienhuis, Manager R&D van ChipSoft.