'Distributeurs VS schikken over zware pijnstillers'

Drie grote Amerikaanse medicijnendistributeurs praten over een miljardenschikking voor hun aandeel in de opiatencrisis in de Verenigde Staten. McKesson, AmerisourceBergen en Cardinal Health zouden de komende achttien jaar bereid zijn in totaal 18 miljard dollar te betalen, schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Ook Johnson & Johnson neemt deel aan de gesprekken. Als dat grote medische bedrijf zich aansluit bij de schikking kan het totaalbedrag nog omhoog gaan. De schikking zou de eerste zijn van betrokken bedrijven buiten een faillissement.



Ondernemingen in alle lagen van de farmaceutische keten, van medicijnenmakers tot dokters en apothekers, zijn in de VS aangeklaagd voor hun rol in de opiatencrisis. Sinds 1999 zijn in het land zeker 400.000 mensen overleden aan een overdosis.



Farmaceut Purdue Pharma, dat met zijn pijnstiller OxyContin als een van de aanstichters van de crisis worden gezien, vroeg onlangs faillissement aan. Dat deed het bedrijf om een schikking van 10 miljard tot 12 miljard dollar te betalen. Enkele Amerikaanse staten zeggen dat de familie Sackler, die achter Purdue zit, miljarden dollars heeft weggesluisd en meer zou moeten bijdragen. (ANP)